Президент Литвы призвал перевозчиков с пониманием отнестись к ситуации с Беларусью

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал литовских автоперевозчиков с пониманием отнестись к трудной ситуации, в которую попали сотни фур в Беларуси.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Науседа сказал, что понимает эмоции перевозчиков, попавших в проблему в Беларуси, но им следует понимать ситуацию, в которой оказалась страна.

"Мы сейчас действительно находимся под гибридной атакой, и мы не можем просто смотреть на это и ничего не делать", – подчеркнул он.

"Мы готовы к переговорам на техническом уровне для комплексного решения проблем – не только одной, интересующей белорусскую сторону, а всех, которые есть. Я считаю, что деэскалация все еще возможна", – сказал Гитанас Науседа.

Напомним, Литва на один месяц, до 30 ноября, оставила закрытой границу с Беларусью в ответ на регулярные гибридные "налеты" метеошаров с контрабандой, которые вынуждают останавливать работу аэропортов.

В результате контрмер Беларуси в стране застряли по меньшей мере тысяча литовских фур. Их заставили стать на определенных площадках и платить за каждый день пребывания в Беларуси.

В ассоциации перевозчиков в связи с этим заявили, что допускают акции протеста в Литве.

Премьер Инга Ругинене со своей стороны отмечает, что от правительства звучали достаточно четкие сигналы о возможности закрытия границы и перевозчики должны были понимать, что продолжение работы становится рискованным.

12 ноября в Литве заявила, что Беларусь в очередной раз отказалась выпустить литовские грузовики. В то же время из Минска поступило предложение переговоров по ситуации на границе.