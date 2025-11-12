У Німеччині затримали ще одного підозрюваного члена ХАМАС

Федеральна прокуратура Німеччини ввечері у вівторок затримала громадянина Лівану, якого підозрюють у членстві в терористичній організації ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це прокуратура повідомила в середу.

Чоловіка на імʼя Борхан ель-К. затримали під час в'їзду з Чехії до Німеччини за підозрою у "членстві в іноземній терористичній організації".

Прокуратура стверджує, що ліванець брав участь у підготовці терактів проти єврейських громадян та установ у Німеччині та Європі.

Серед іншого, у серпні 2025 року він придбав у Німеччині гвинтівку, вісім пістолетів і понад 600 патронів, які переслав іншому фігуранту справи, затриманому у жовтні.

"Ці дії були спрямовані на підготовку вбивств, які ХАМАС планував здійснити в ізраїльських або єврейських установах у Німеччині та Європі", – йдеться в повідомленні.

Найближчим часом суд має обрати запобіжний захід для Борхана ель-К., додала прокуратура.

На початку жовтня в Німеччині оголосили про затримання трьох підозрюваних членів ісламістської терористичної організації ХАМАС, які готували напади на єврейські будівлі.

Німеччина відправить до Ізраїлю трьох військових Бундесверу для моніторингу дотримання угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.