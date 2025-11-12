В Германии задержали еще одного подозреваемого члена ХАМАС

Федеральная прокуратура Германии вечером во вторник задержала гражданина Ливана, которого подозревают в членстве в террористической организации ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом прокуратура сообщила в среду.

Мужчину по имени Борхан эль-К. задержали при въезде из Чехии в Германию по подозрению в "членстве в иностранной террористической организации".

Прокуратура утверждает, что ливанец участвовал в подготовке терактов против еврейских граждан и учреждений в Германии и Европе.

Среди прочего, в августе 2025 года он приобрел в Германии винтовку, восемь пистолетов и более 600 патронов, которые переслал другому фигуранту дела, задержанному в октябре.

"Эти действия были направлены на подготовку убийств, которые ХАМАС планировал совершить в израильских или еврейских учреждениях в Германии и Европе", – говорится в сообщении.

В ближайшее время суд должен избрать меру пресечения для Борхана эль-К., добавила прокуратура.

В начале октября в Германии объявили о задержании трех подозреваемых членов исламистской террористической организации ХАМАС, которые готовили нападения на еврейские здания.

Германия отправит в Израиль трех военных Бундесвера для мониторинга соблюдения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.