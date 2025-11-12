СМИ: с лидера ультраправой польской партии могут снять иммунитет за файер на Марше независимости

Лидеру ультраправой "Конфедерации" Славомиру Менцену грозит снятие иммунитета за то, что он во время Марша независимости в Варшаве зажег файер, несмотря на запрет.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

По информации издания, полиция готовит ходатайство о снятии депутатского иммунитета со Славомира Менцена для привлечения его к ответственности за файер, зажженный во время шествия ко Дню независимости Польши в центре Варшавы. Ходатайство может быть внесено в Сейм через несколько дней.

Несмотря на общий запрет на использование пиротехники, это предписание нарушили десятки человек.

В полиции собирают фото, видео и показания по всем таким нарушителям и собираются привлекать их к ответственности.

Напомним, Марш независимости 11 ноября собрал 100 тысяч или более участников, включая президента Кароля Навроцкого и лидера оппозиционной "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

Некоторые участники шествия принесли плакаты с откровенно антиправительственными лозунгами, вроде "Сегодня Польша требует: верните Туска в Берлин" и другими оскорбительными высказываниями. Событие прошло без инцидентов.

Президент Владимир Зеленский во вторник опубликовал поздрав ление по случаю Дня независимости Польши.