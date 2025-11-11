Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності

Президент Володимир Зеленський у вівторок опублікував привітання з нагоди Дня незалежності Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Зеленський висловив вітання усьому польському народу, а також президенту Каролю Навроцькому й прем’єр-міністру Дональду Туска з нагоди Дня незалежності Польщі.

"Шлях, який ми пройшли, демонструє, що для збереження нашої незалежності й сили незалежна Польща і незалежна Україна мають іти пліч-о-пліч", – написав глава держави.

Він додав, що Україна "глибоко вдячна за всю підтримку з 24 лютого 2022 року".

"І ми маємо бути сильними, ми маємо бути у Європі, щоб інші у Європі також могли бути сильними й вільними", – підсумував він.

Як повідомлялось, з нагоди Дня незалежності Польщі у Варшаві почалась традиційна хода. У ній, зокрема, взяв участь і президент Кароль Навроцький.

На День незалежності України 24 серпня Навроцький написав Зеленському листа з вітаннями.