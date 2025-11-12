Німеччина зберігає довіру до України на тлі скандалу з корупцією в енергетиці

Уряд Німеччини продовжує довіряти Україні на тлі скандалу з корупцією в енергетиці, але буде уважно стежити за розвитком подій.

Як пише "Європейська правда", про це речник німецького уряду Штефан Корнеліус сказав у коментарі DW.

За словами Корнеліуса, Німеччина "перебуває в найтіснішому довірливому контакті" з президентом України Володимиром Зеленським і продовжує "бути поруч, зокрема в таких ситуаціях".

"Тепер ми спостерігатимемо за розвитком у даному конкретному випадку. І, за необхідності, можливо, нам доведеться вжити заходів і у цій справі", – сказав він.

Речник уряду Німеччини додав, що наразі "у нас є довіра до уряду України, що він сам подбає про вирішення цього питання, а також до антикорупційних органів – що вони розкриють цю справу і доведуть її до логічного завершення".

У Фінляндії раніше теж казали, що корупційний скандал в уряді України не матиме негативного впливу на плани Європейського Союзу з надання фінансової допомоги Києву.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України оприлюднило розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч. Сторона обвинувачення зазначила, що Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова.

Уранці 12 листопада премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Галущенка, який зараз є міністром юстиції, відсторонили від посади після резонансного розслідування НАБУ щодо корупції у НАЕК "Енергоатом".