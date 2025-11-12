Германия сохраняет доверие к Украине на фоне скандала с коррупцией в энергетике

Правительство Германии продолжает доверять Украине на фоне скандала с коррупцией в энергетике, но будет внимательно следить за развитием событий.

Как пишет "Европейская правда", об этом спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус сказал в комментарии DW.

По словам Корнелиуса, Германия "находится в самые тесных доверительных контактах" с президентом Украины Владимиром Зеленским и продолжает "быть рядом, в частности в таких ситуациях".

"Теперь мы будем наблюдать за развитием в данном конкретном случае. И, при необходимости, возможно, нам придется принять меры и в этом деле", – сказал он.

Представитель правительства Германии добавил, что пока "у нас есть доверие к правительству Украины, что оно само позаботится о решении этого вопроса, а также к антикоррупционным органам – что они раскроют это дело и доведут его до логического завершения".

В Финляндии ранее также заявляли, что коррупционный скандал в правительстве Украины не окажет негативного влияния на планы Европейского Союза по предоставлению финансовой помощи Киеву.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало расследование крупной схемы коррупции в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

Организатором схемы был бизнесмен, совладелец "Квартала-95" и бывший партнер президента Зеленского Тимур Миндич. Сторона обвинения отметила, что Миндич оказывал влияние на экс-министра энергетики Германа Галущенко и экс-министра обороны Рустема Умерова.

Утром 12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Галущенко, который сейчас является министром юстиции, отстранен от должности после резонансного расследования НАБУ о коррупции в НАЭК "Энергоатом".