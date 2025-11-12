Правительство Литвы одобрило усиление ответственности за контрабанду

Литовское правительство одобрило предложения изменений в законодательство, предусматривающие усиление ответственности за контрабанду – что является одним из шагов, направленных на противодействие массовой переправке таких грузов из Беларуси с помощью метеозондов.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

12 ноября правительство Литвы утвердило поправки в законодательство, предложенные МВД, предусматривающий усиление ответственности за контрабанду в случаях, когда ее транспортировка представляет угрозу для людей, бизнеса или приводит к нарушению авиационного сообщения.

За перевозку контрабанды, повлекшую угрозу для жизни и здоровья людей, деятельности важных для нацбезопасности предприятий или нарушение транспортного сообщения, предлагают наказывать на срок от 4 до 8 лет лишения свободы. Отдельно расписаны санкции за контрабанду того или иного типа товаров, с максимальными сроками до 12 лет лишения свободы.

"Поправки являются ответом на угрозы нацбезопасности, возникшие в связи с активизацией контрабанды с помощью метеозондов", – сказал министр внутренних дел Владислав Кондратович.

После утверждения проекта на уровне Кабмина его должен рассмотреть Сейм. Правительство предложит сделать это по ускоренной процедуре.

Напомним, после серии инцидентов с метеоочками, которые нарушали работу аэропорта Вильнюса, Литва закрыла свою границу с Беларусью на месяц практически для всех. Исключения касаются только дипломатов, россиян, которые проезжают транзитом в Калининградскую область, или граждан ЕС, которые возвращаются в Литву из соседней страны.

После очередных инцидентов 8 и 10 ноября Литва вызвала представителя посольства Беларуси.

В то же время Литве приходится вести переговоры с Беларусью из-за ситуации с литовскими фурами, которые на момент решения о закрытии границы не успели вернуться домой и попали под контрмеры Минска.