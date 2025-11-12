Парламент Черногории наконец одобрил участие в миссии НАТО по поддержке Украины

После девяти месяцев ожидания парламент Черногории принял решение о присоединении черногорских Вооруженных сил к деятельности НАТО по оказанию помощи в области безопасности и обучению для Украины (NSATU).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

За решение о присоединении Черногории к миссии NSATU проголосовали 44 черногорских депутата, пять были против и два – воздержались во время голосования.

Решение было принято на основании предложения, которое Совет по вопросам обороны и безопасности Черногории принял еще в феврале 2025 года. Только в июле предложение одобрил профильный парламентский комитет.

Центр помощи НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU) заработал в конце 2024 года на американской военной базе в немецком городе Висбаден.

Он привлекает около 700 военнослужащих для координации подготовки украинских военных и поставок оружия Украине в рамках Альянса.

В июне 2025 года парламент Черногории также принял решение о развертывании военных черногорской армии в рамках миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM).