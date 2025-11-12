Белый дом: Трамп настроен судиться с BBC

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп намерен подать в суд на BBC за монтаж его выступления, несмотря на извинения вещателя.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в комментарии GB News.

По словам Левитт, Трамп считает BBC "левой пропагандистской машиной, которая, к сожалению, субсидируется британскими налогоплательщиками".

"Как вы знаете, внешний юридический советник президента подал иск против BBC. Мы ожидаем, что он будет продолжаться, и извинятся ли они (BBC. – Ред.) или нет – зависит от них", – добавила она.

На днях президент США в письме к британскому вещателю BBC предупредил, что может подать в суд из-за монтажа его выступления 6 января 2021 года в документальном фильме.

Фильм вышел за несколько дней до президентских выборов в США в ноябре 2024 года, но привлек внимание только после того, как на прошлой неделе газета The Daily Telegraph опубликовала утечку внутренней служебной записки BBC.

В записке бывший независимый внешний советник комитета по редакционным стандартам BBC выразил обеспокоенность тем, что часть речи была отредактирована таким образом, как будто Трамп прямо поощрял штурм Капитолия.

Недавно президент США заявил, что он "обязан" подать в суд на BBC.

После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно угрожал судебными исками другим СМИ из-за их освещения его деятельности. Он заключил мировое соглашение с CBS News и ABC News, получив крупные выплаты, и пытался подать иск против New York Times.