Глава МИД Венгрии призвал ЕС прекратить финансировать Украину из-за коррупции

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель должен прекратить "посылать деньги европейских граждан в Украину" в свете последнего коррупционного скандала.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда".

Сийярто отметил, что Брюссель уже годами финансирует деятельность украинского государства.

"Между тем в Украине процветает коррупция, поэтому неудивительно, что никто еще не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС... А что же хочет Брюссель? Отправить еще больше денег в Украину, президенту Зеленскому, в ближайшем окружении которого недавно была обнаружена большая коррупционная сеть...", – написал он, распространив статью пропагандистского издания Mandiner о коррупции в энергетике.

"Пришло время остановить это безумие, нужно прекратить отправлять деньги европейских граждан в Украину!", – заявил Сийярто.

При этом венгерский министр заверил, что пока у власти находится партия "Фидес", "венгерский народ может быть уверен: деньги венгерского народа не пойдут в Украину".

"Конечно, в случае правительства, которое поддерживает Брюссель и является союзником Украины, ситуация была бы другой...", – добавил он, намекая на предстоящие выборы, на которых „Фидес" может проиграть оппозиционной "Тисе".

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало расследование крупной схемы коррупции в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

Организатором схемы был бизнесмен, совладелец "Квартала-95" и бывший партнер президента Зеленского Тимур Миндич. Сторона обвинения отметила, что Миндич оказывал влияние на экс-министра энергетики Германа Галущенко и экс-министра обороны Рустема Умерова.

Утром 12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Галущенко, который сейчас является министром юстиции, отстранили от должности после резонансного расследования НАБУ о коррупции в НАЭК "Энергоатом".

Правительство Германии продолжает доверять Украине на фоне скандала с коррупцией в энергетике, но будет внимательно следить за развитием событий.

В Финляндии ранее тоже говорили, что коррупционный скандал в правительстве Украины не окажет негативного влияния на планы Европейского Союза по предоставлению финансовой помощи Киеву.