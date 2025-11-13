ЗМІ: ЄС непокоїть, що противники України використають корупційний скандал

В Євросоюзі висловлюють занепокоєння через скандал з корупцією в енергетиці в Україні, оскільки цим неодмінно скористаються противники України.

Про це один з дипломатів ЄС сказав Politico, передає "Європейська правда".

За словами дипломата, такий розвиток подій "викликає занепокоєння", і є політично токсичним.

"Ті, хто виступає проти України, будуть використовувати це якнайкраще", – зазначив дипломат, натякаючи на уряд Угорщини, очолюваний Віктором Орбаном.

Проте, на думку дипломата, цей епізод лише підкреслює, чому верховенство права та боротьба з корупцією є основою вступу до ЄС.

Будапешт стверджуватиме, що це виправдовує блокування першого кластера переговорів з Україною щодо фундаментальних питань – але все навпаки.

"Відкриття цього кластера дало б нам важелі для моніторингу прогресу України", – сказав дипломат.

Комісар з питань розширення Марта Кос торкнеться теми розслідування останнього скандалу, відкриваючи сьогоднішню інвестиційну конференцію Україна-ЄС у Варшаві. "Боротьба з корупцією є одним з найважливіших – і найважчих – викликів у всіх наших країнах-кандидатах", – скаже вона.

Кос стверджуватиме, що сам факт проведення розслідування свідчить про те, що антикорупційні інституції в Україні працюють, а негайна політична реакція Києва є "обнадійливим знаком".

Раніше речник уряду Штефан Корнеліус вже дав зрозуміти, що німецький уряд очікує від України прозорого розслідування звинувачень у корупції в українському енергетичному секторі. Втім, наразі скандал не впливає на виплати німецької допомоги Україні.

Але глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Брюссель повинен припинити "надсилати гроші європейських громадян в Україну" у світлі останнього корупційного скандалу.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України оприлюднило розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч. Сторона обвинувачення зазначила, що Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова.

Уранці 12 листопада премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Галущенка, який зараз є міністром юстиції, відсторонили від посади після резонансного розслідування НАБУ щодо корупції у НАЕК "Енергоатом".