СМИ: ЕС беспокоит, что противники Украины используют коррупционный скандал

В Евросоюзе выражают обеспокоенность из-за скандала с коррупцией в энергетике в Украине, поскольку этим непременно воспользуются противники Украины.

Об этом один из дипломатов ЕС сказал Politico, передает "Европейская правда".

По словам дипломата, такое развитие событий "вызывает беспокойство", и является политически токсичным.

"Те, кто выступает против Украины, будут использовать это как можно лучше", – отметил дипломат, намекая на правительство Венгрии, возглавляемое Виктором Орбаном.

Однако, по мнению дипломата, этот эпизод лишь подчеркивает, почему верховенство права и борьба с коррупцией является основой вступления в ЕС.

Будапешт будет утверждать, что это оправдывает блокирование первого кластера переговоров с Украиной по фундаментальным вопросам – но все наоборот.

"Открытие этого кластера дало бы нам рычаги для мониторинга прогресса Украины", – сказал дипломат.

Комиссар по вопросам расширения Марта Кос затронет тему расследования последнего скандала, открывая сегодняшнюю инвестиционную конференцию Украина-ЕС в Варшаве. "Борьба с коррупцией является одним из важнейших – и самых тяжелых – вызовов во всех наших странах-кандидатах", – скажет она.

Кос будет утверждать, что сам факт проведения расследования свидетельствует о том, что антикоррупционные институты в Украине работают, а немедленная политическая реакция Киева является "обнадеживающим знаком".

Ранее представитель правительства Штефан Корнелиус уже дал понять, что немецкое правительство ожидает от Украины прозрачного расследования обвинений в коррупции в украинском энергетическом секторе. Впрочем, пока скандал не влияет на выплаты немецкой помощи Украине.

Но глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель должен прекратить "посылать деньги европейских граждан в Украину" в свете последнего коррупционного скандала.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало расследование крупной схемы коррупции в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

Организатором схемы был бизнесмен, совладелец "Квартала-95" и бывший партнер президента Зеленского Тимур Миндич. Сторона обвинения отметила, что Миндич оказывал влияние на экс-министра энергетики Германа Галущенко и экс-министра обороны Рустема Умерова.

Утром 12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Галущенко, который сейчас является министром юстиции, отстранили от должности после резонансного расследования НАБУ о коррупции в НАЭК "Энергоатом".