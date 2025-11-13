Орбан рассказывает венграм о "военной мафии" в Украине на фоне дела Миндича

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вслед за своим министром иностранных дел отреагировал на последний коррупционный скандал в Украине.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в Facebook.

Комментируя последние расследования коррупции в Украине, Орбан заявляет об "украинской военной мафии, связанной с президентом Зеленским".

"Именно в этот хаос брюссельцы хотят влить деньги европейских налогоплательщиков. То, что не расстреляют на фронте, украдет военная мафия. Безумие", – утверждает венгерский премьер.

В связи с этим он повторил, что не собирается отправлять деньги венгерского народа в Украину, зато похвастался недавно утвержденными выплатами венгерским семьям.

"И после этого мы тем более не хотим финансовых требований и шантажа со стороны украинского президента. Пришло время, чтобы в Брюсселе наконец поняли, куда идут их деньги", – заявил Орбан.

Перед этим глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель должен прекратить "посылать деньги европейских граждан в Украину".

Как сообщалось, в рамках рассмотрения дела сторона обвинения заявляла, что близкий друг Зеленского Тимур Миндич осуществлял влияние на экс-министра энергетики Германа Галущенко и экс-министра обороны Рустема Умерова, когда тот находился в должности.

Представитель САП в частности отметил, что успешная организация Миндича зависела от его личных связей с Умеровым, Галущенко и другими высокопоставленными чиновниками, с которыми он организовывал частные встречи в своей квартире.

Благодаря содействию этих лиц Миндич и его предприятия получали деньги, а чиновники, в частности экс-министр энергетики Галущенко, – покровительство Миндича перед Зеленским.