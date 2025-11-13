Литва о переговорах с Беларусью по поводу границы: исчерпаны почти все дипломатические каналы

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что в ходе обсуждений о возможных переговорах с Беларусью исчерпываются все дипломатические каналы, но первый шаг ожидается от Минска.

Ее слова приводит LRT, передает "Европейская правда".

В четверг, 13 ноября, Ругинене заявила, что границы с Беларусью закрыты не без причины, а из-за "гибридной атаки".

"Для решения ситуации безусловно исчерпываются все дипломатические каналы", – признала она.

Премьер-министр Литвы подчеркнула, что как только ее страна получит подтверждение от Беларуси, что атаки взяты под контроль – граница будет открыта.

Напомним, Литва на один месяц, до 30 ноября, оставила закрытой границу с Беларусью в ответ на регулярные гибридные "налеты" метеошаров с контрабандой, которые вынуждают останавливать работу аэропортов.

В результате контрмер Беларуси в стране застряли не менее тысячи литовских фур. Их заставили остановиться на определенных площадках и платить за каждый день пребывания в Беларуси.

12 ноября Литва заявила, что Беларусь в очередной раз отказалась выпустить литовские грузовики. В то же время из Минска поступило предложение о переговорах по ситуации на границе.

В четверг, 13 ноября, Беларусь сообщила, что перевезла более тысячи литовских грузовиков, застрявших после закрытия границы, на специальные стоянки вблизи пунктов пропуска, а более двухсот водителей в настоящее время разыскиваются – им угрожают санкциями.

В то же время продолжаются и инциденты с белорусскими метеозондами, которые перевозят контрабанду. Во вторник, 11 ноября, Литва перехватила восемь воздушных шаров, летевших из Беларуси, которые, по предварительным данным, перевозили более 13 тысяч пачек контрабандных сигарет; также перехватили самодельный дрон.