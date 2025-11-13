Мерц та Зеленський поспілкувалися щодо корупційного скандалу в Україні

Німецький канцлер Фрідріх Мерц поспілкувався із президентом України Володимиром Зеленським щодо останнього корупційного скандалу в країні.

Про це пише The Guardian із посиланням на заяву речника Мерца – Штефана Корнеліуса, передає "Європейська правда".

Корнеліус у четвер, 13 листопада, заявив, що Зеленський "поінформував [Мерца] про розслідування корупції проти членів його уряду, які з того часу подали у відставку, запевнивши у повній прозорості та довгостроковій підтримці незалежних антикорупційних органів".

Також, за його словами, український президент поінформував німецького канцлера щодо "подальших швидких заходів для відновлення довіри українського народу, європейських партнерів та міжнародних донорів".

Мерц, своєю чергою, "підкреслив очікування німецького уряду, що Україна буде активно продовжувати боротьбу з корупцією та подальші реформи, особливо в галузі верховенства права".

Лідери також говорили про необхідність посилити тиск на Москву, щоб змусити Росію вступити в серйозні переговори щодо мирного врегулювання, зокрема згадуючи "більш ефективне використання заморожених державних активів Росії".

Вони також говорили про продовження допомоги Україні, допомогу в галузі протиповітряної оборони та енергетичної інфраструктури, а також про зростаючу кількість молодих українських чоловіків, які прагнуть виїхати з країни до Європейського Союзу.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оприлюднило розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч. Сторона обвинувачення зазначила, що Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова.

Уранці 12 листопада премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Галущенка, який зараз є міністром юстиції, відсторонили від посади після резонансного розслідування НАБУ щодо корупції у НАЕК "Енергоатом".

Зазначимо, після цього міністерка економічних відносин Данії Стефані Лосе запевнила, що ЄС продовжує рішуче підтримувати Україну на тлі скандалу з корупцією в енергетиці, і нагадала про необхідність продовжувати реформи.

Раніше речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус вже дав зрозуміти, що німецький уряд очікує від України прозорого розслідування звинувачень у корупції в українському енергетичному секторі. Втім, наразі скандал не впливає на виплати німецької допомоги Україні.

Але глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Брюссель повинен припинити "надсилати гроші європейських громадян в Україну" у світлі останнього корупційного скандалу.

А єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що корупція поширена в усій Європі, але головне – це як на неї реагують, та висловила впевненість у правильності антикорупційного курсу України за підтримки Європейського Союзу.