Мерц и Зеленский обсудили коррупционный скандал в Украине

Немецкий канцлер Фридрих Мерц обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским последний коррупционный скандал в стране.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление пресс-секретаря Мерца – Штефана Корнелиуса, передает "Европейская правда".

Корнелиус в четверг, 13 ноября, заявил, что Зеленский "проинформировал [Мерца] о расследовании коррупции против членов его правительства, которые с тех пор подали в отставку, заверив в полной прозрачности и долгосрочной поддержке независимых антикоррупционных органов".

Также, по его словам, украинский президент проинформировал немецкого канцлера о "дальнейших быстрых мерах для восстановления доверия украинского народа, европейских партнеров и международных доноров".

Мерц, в свою очередь, "подчеркнул ожидания немецкого правительства, что Украина будет активно продолжать борьбу с коррупцией и дальнейшие реформы, особенно в области верховенства права".

Лидеры также говорили о необходимости усилить давление на Москву, чтобы заставить Россию вступить в серьезные переговоры по мирному урегулированию, в частности упоминая "более эффективное использование замороженных государственных активов России".

Они также говорили о продолжении помощи Украине, помощи в области противовоздушной обороны и энергетической инфраструктуры, а также о растущем количестве молодых украинских мужчин, стремящихся выехать из страны в Европейский Союз.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало расследование крупной схемы коррупции в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

Организатором схемы был бизнесмен, совладелец "Квартала-95" и бывший партнер президента Зеленского Тимур Миндич. Сторона обвинения отметила, что Миндич оказывал влияние на экс-министра энергетики Германа Галущенко и экс-министра обороны Рустема Умерова.

Утром 12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Галущенко, который сейчас является министром юстиции, отстранен от должности после резонансного расследования НАБУ о коррупции в НАЭК "Энергоатом".

Отметим, после этого министр экономических отношений Дании Стефани Лосе заверила, что ЕС продолжает решительно поддерживать Украину на фоне скандала с коррупцией в энергетике, и напомнила о необходимости продолжать реформы.

Ранее спикер правительства Германии Штефан Корнелиус уже дал понять, что немецкое правительство ожидает от Украины прозрачного расследования обвинений в коррупции в украинском энергетическом секторе. Впрочем, пока скандал не влияет на выплаты немецкой помощи Украине.

Но глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель должен прекратить "посылать деньги европейских граждан в Украину" в свете последнего коррупционного скандала.

А еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что коррупция распространена по всей Европе, но главное – это как на нее реагируют, и выразила уверенность в правильности антикоррупционного курса Украины при поддержке Европейского Союза.