Литовському депутату загрожує зняття імунітету

Литовський Сейм просять зняти імунітет з депутата від соціал-демократів Антанаса Недзінскаса у зв’язку з розслідуванням, де він фігурує.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Генпрокурор Ніда Грунскене надіслала до Сейму клопотання щодо зняття депутатської недоторканності з Антанаса Недзінскаса.

Клопотання подали після оцінки даних, зібраних у рамках досудового розслідування стосовно відшкодування витрат членів Тракайської окружної муніципальної ради під час скликання 2019–2023 років.

Слідчі бачать підстави для обґрунтованих припущень, що дії Недзінскаса у той період містять ознаки злочину.

Тим часом Європарламент зняв імунітет зі скандального польського депутата Гжегожа Брауна.

Також у Польщі цього тижня висунули звинувачення євродепутату-екскерівнику енергетичної компанії, задля цього з нього раніше також зняли імунітет.