Швеція закликала Європу посилити тиск на Росію замість переговорів

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенегард заявила, що замість проведення переговорів із Росією Європа повинна зосередитися на тиску на Кремль.

Про це вона сказала в інтерв’ю для Euronews, пише "Європейська правда".

Стенегард заявила, що Європа має посилити тиск на Кремль, оскільки Росія "насправді не зацікавлена у мирі".

"Рано чи пізно нам доведеться розмовляти з Москвою. Але оскільки Путін насправді не зацікавлений у будь-яких серйозних мирних переговорах, то я вважаю, що нам слід зосередитися на зміні розрахунків, щоб змусити його зацікавитися цим", – сказала міністерка.

Також вона відкинула ідею висунути кандидатуру ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера на роль перемовника з Росією від Європейського Союзу.

"Вони пробують різні маневри, але ми маємо зосередитися на тому, на чому потрібно, а саме на посиленні тиску на Росію та збільшенні підтримки України", – додала Стенегард.

Варто зауважити, що раніше президент Фінляндії заявляв, що Європі зрештою доведеться відновити діалог із російським керівництвом, і що це значною мірою залежить від того, чи відповідає політика США щодо Росії та України інтересам Європи.

Нещодавно президент Естонії Алар Каріс заявив, що країнам Європи варто вже зараз планувати свої дії на час, коли закінчиться російсько-українська війна, та свою модель взаємодії з РФ – оскільки це може відбутися швидко й несподівано.

В Естонії окремі політики розкритикували президента за ці слова. Зокрема очільник МЗС країни Маргус Тсахкна заявив, що позиція Каріса щодо діалогу з Росією суперечить естонській зовнішній політиці.