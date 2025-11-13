Литовскому депутату грозит снятие иммунитета
Литовский Сейм просят снять иммунитет с депутата от социал-демократов Антанаса Недзинскаса в связи с расследованием, где он фигурирует.
Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".
Генпрокурор Нида Грунскене направила в Сейм ходатайство о снятии депутатской неприкосновенности с Антанаса Недзинскаса.
Ходатайство подали после оценки данных, собранных в рамках досудебного расследования в отношении возмещения расходов членов Тракайского окружного муниципального совета во время созыва 2019-2023 годов.
Следователи видят основания для обоснованных предположений, что действия Недзинскаса в тот период содержат признаки преступления.
Тем временем Европарламент снял иммунитет со скандального польского депутата Гжегожа Брауна.
Также в Польше на этой неделе предъявили обвинения евродепутату, экс-руководителю энергетической компании, для этого с него ранее также сняли иммунитет.