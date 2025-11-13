Литовскому депутату грозит снятие иммунитета

Литовский Сейм просят снять иммунитет с депутата от социал-демократов Антанаса Недзинскаса в связи с расследованием, где он фигурирует.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Генпрокурор Нида Грунскене направила в Сейм ходатайство о снятии депутатской неприкосновенности с Антанаса Недзинскаса.

Ходатайство подали после оценки данных, собранных в рамках досудебного расследования в отношении возмещения расходов членов Тракайского окружного муниципального совета во время созыва 2019-2023 годов.

Следователи видят основания для обоснованных предположений, что действия Недзинскаса в тот период содержат признаки преступления.

Тем временем Европарламент снял иммунитет со скандального польского депутата Гжегожа Брауна.

Также в Польше на этой неделе предъявили обвинения евродепутату, экс-руководителю энергетической компании, для этого с него ранее также сняли иммунитет.