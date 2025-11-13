У Німеччині – масштабна операція проти поширення ісламістської пропаганди

У 12 німецьких землях правоохоронці розпочали масштабну операцію проти поширення ісламістської пропаганди в інтернеті.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

За даними Федерального кримінального поліцейського управління (BKA), 13 листопада вранці по всій країні було проведено понад 100 поліцейських заходів і виконано понад 50 ордерів на обшук.

У BKA зазначили, що підозрювані – переважно молоді люди та підлітки, які є "відповідними одержувачами та розповсюджувачами ісламістської пропаганди в інтернеті".

Правоохоронці заявили про те, що було допитано численних підозрюваних. Аналогічні заходи були вжиті також в Австрії та Швейцарії.

За даними органів безпеки, джихадистська пропаганда зараз поширюється переважно через популярні застосунки TikTok та Instagram. Однак для пропагандистів також актуальні інші платформи, такі як Rocket.Chat і Telegram, а також спеціалізовані вебсайти.

Правоохоронці також зазначили, що так звані насхеди відіграють важливу роль у поширенні ісламістського контенту, що прославляє насильство. Це релігійні пісні, які служать для прославлення Бога, пророка ісламу Мухаммеда та для передачі ісламських цінностей.

У джихадистському контексті вони використовуються у формі бойових пісень як пропагандистський інструмент для розпалювання страху та вербування нових бійців або терористів.

Більшість відео, які поширюють молоді люди в Німеччині, приписуються терористичному угрупуванню "Ісламська держава". Деякі з цих відео показують сцени насильства, такі як страти.

Нагадаємо, на початку жовтня в Німеччині оголосили про затримання трьох підозрюваних членів ісламістської терористичної організації ХАМАС, які готували напади на єврейські будівлі.

У листопаді Федеральна прокуратура Німеччини затримала громадянина Лівану, якого підозрюють у членстві в терористичній організації ХАМАС.