В 12 немецких землях правоохранители начали масштабную операцию против распространения исламистской пропаганды в интернете.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

По данным Федерального уголовного полицейского управления (BKA), 13 ноября утром по всей стране было проведено более 100 полицейских мероприятий и выполнено более 50 ордеров на обыск.

В BKA отметили, что подозреваемые – в основном молодые люди и подростки, которые являются "соответствующими получателями и распространителями исламистской пропаганды в интернете".

Правоохранители заявили о том, что были допрошены многочисленные подозреваемые. Аналогичные меры были приняты также в Австрии и Швейцарии.

По данным органов безопасности, джихадистская пропаганда сейчас распространяется преимущественно через популярные приложения TikTok и Instagram. Однако для пропагандистов также актуальны другие платформы, такие как Rocket.Chat и Telegram, а также специализированные веб-сайты.

Правоохранители также отметили, что так называемые насхеды играют важную роль в распространении исламистского контента, прославляющего насилие. Это религиозные песни, которые служат для прославления Бога, пророка ислама Мухаммеда и для передачи исламских ценностей.

В джихадистском контексте они используются в форме боевых песен как пропагандистский инструмент для нагнетания страха и вербовки новых бойцов или террористов.

Большинство видео, которые распространяют молодые люди в Германии, приписываются террористической группировке "Исламское государство". Некоторые из этих видео показывают сцены насилия, такие как казни.

Напомним, в начале октября в Германии объявили о задержании трех подозреваемых членов исламистской террористической организации ХАМАС, которые готовили нападения на еврейские здания.

В ноябре Федеральная прокуратура Германии задержала гражданина Ливана, которого подозревают в членстве в террористической организации ХАМАС.