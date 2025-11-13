Домбровскис: скандал с коррупцией доказал, что антикоррупционная система Украины дает результаты

Раскрытие коррупционной схемы, в которую были вовлечены украинские чиновники, можно рассматривать как скандал, но с другой стороны – как признак того, что антикоррупционные органы Украины эффективно работают.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды", заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис по завершению первого дня заседания Совета ЕС по вопросам экономики и финансов в Брюсселе 13 ноября.

Коррупционный скандал можно рассматривать как свидетельство работы антикоррупционной системы в Украине, считают в Еврокомиссии.

"С одной стороны, можно рассматривать это как большой коррупционный скандал. С другой стороны, это также можно воспринимать как доказательство того, что антикоррупционная система в Украине на самом деле даёт результаты и что украинские антикоррупционные органы способны рассматривать коррупционные дела, включая на самом высоком уровне", – заявил "ЕвроПравде" Домбровскис.

Он подчеркнул, что ЕС "очень серьезно" относится к вопросу борьбы с коррупцией в Украине.

"Наша финансовая поддержка... всегда связана с условиями, касающимися антикоррупционных мер. Фактически вся антикоррупционная институциональная система в Украине развивалась в тесной связи с этой финансовой поддержкой со стороны ЕС, а также МВФ", – напомнил еврокомиссар.

Домбровскис добавил, что "этот вопрос также занимает очень важное место в нашей повестке дня в контексте пути Украины к вступлению в Европейский Союз".

Напомним, 12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Германа Галущенко, который сейчас является министром юстиции, отстранили от должности после резонансного расследования НАБУ о коррупции в НАЭК "Энергоатом".

Тем не менее министр экономических отношений Дании Стефани Лосе заверила, что ЕС продолжает решительно поддерживать Украину на фоне скандала с коррупцией в энергетике, и напомнила о необходимости продолжать реформы.

А еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что коррупция распространена по всей Европе, но главное – это как на нее реагируют, и выразила уверенность в правильности антикоррупционного курса Украины при поддержке Европейского Союза.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель должен прекратить "посылать деньги европейских граждан в Украину" в свете последнего коррупционного скандала.