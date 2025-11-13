Венгрия настаивает, что имеет бессрочное освобождение от санкций США против роснефти

Несмотря на утверждение Белого дома, что Венгрия лишь на год исключена из-под действия санкций США против российских нефтяных компаний, венгерские власти продолжают настаивать, что исключение бессрочное.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто в четверг сказал, что главным в вопросе освобождения от американских санкций является непосредственная договоренность Венгрии и США, а не ее письменное оформление.

"Премьер-министр (Виктор Орбан. – Ред.) и президент Дональд Трамп договорились, что Венгрия будет освобождена от санкций США, связанных с закупкой сырой нефти и природного газа из России. Это основной вывод", – сказал он в четверг.

Сьиярто в то же время признал, что оформление этого решения в письменной форме является бюрократическим вопросом, над которым стороны еще работают в рамках технических консультаций. "И это соглашение гарантирует, что мы сможем сохранить результаты снижения цен на коммунальные услуги в Венгрии", – сказал он.

На заседании правительства в четверг министр кабинета премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш сказал, что во время переговоров в Вашингтоне не упоминалось, что освобождение от санкций будет действовать в течение одного года.

Он также добавил, что правительства двух стран уточнят соглашение через официальные каналы, а Сийярто свяжется с государственным секретарем США Марко Рубио в ближайшие дни.

Напомним, венгерский премьер-министр Виктор Орбан прибыл 7 ноября к Дональду Трампу. По итогам встречи стало известно, что США предоставили Венгрии освобождение от американских санкций за использование российской нефти и газа.

Венгерская сторона после этого несколько раз утверждала, что освобождение является бессрочным – хотя в Белом доме сказали, что оно продлится год. Так, Орбан сказал, что освобождение продлится до тех пор, пока он является премьером Венгрии, а Трамп – президентом США.