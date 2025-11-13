Сікорський застеріг Угорщину від "недружнього кроку" у справі колишнього генпрокурора

Віцепремʼєр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив сподівання, що Угорщина не завадить притягнути до відповідальності колишнього генпрокурора Збігнева Зьобро.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарі Polsat News.

Сікорський розкритикував дії Зьобро, який, на його думку, тікає від правосуддя в Угорщині.

"Я сподіваюся, що Угорщина не повторить цей прецедент", – додав він, маючи на увазі надання раніше політичного притулку Марчину Романовському, колишньому заступнику Зьобро.

Сікорський попередив Будапешт, сказавши, що надання притулку колишньому міністру юстиції "буде черговим недружнім кроком щодо Польщі".

"Якщо вони це зроблять, це викличе реакцію дипломатії", – сказав глава польського МЗС.

Минулої п’ятниці Сейм Польщі зняв зі Збігнева Зьобро депутатський імунітет у зв’язку з розслідуванням щодо можливих зловживань з коштами Фонду справедливості, а також дав згоду на його потенційний арешт.

Посадовець кілька тижнів перебуває в Угорщині. Він заперечує твердження про його "втечу з країни", стверджуючи, що опинився в Угорщині заздалегідь і відкрито.

