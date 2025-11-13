Сикорский предостерег Венгрию от "недружественного шага" в деле бывшего генпрокурора

Вице-премьер-министр и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду, что Венгрия не помешает привлечь к ответственности бывшего генпрокурора Збигнева Зёбро.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии Polsat News.

Сикорский раскритиковал действия Зёбро, который, по его мнению, бежит от правосудия в Венгрии.

"Я надеюсь, что Венгрия не повторит этот прецедент", – добавил он, имея в виду предоставление ранее политического убежища Марчину Романовскому, бывшему заместителю Зёбро.

Сикорский предупредил Будапешт, сказав, что предоставление убежища бывшему министру юстиции "будет очередным недружественным шагом по отношению к Польше".

"Если они это сделают, это вызовет реакцию дипломатии", – сказал глава польского МИД.

В минувшую пятницу Сейм Польши снял со Збигнева Зёбро депутатский иммунитет в связи с расследованием возможных злоупотреблений средствами Фонда справедливости, а также дал согласие на его потенциальный арест.

Чиновник несколько недель находится в Венгрии. Он отрицает утверждения о его "бегстве из страны", утверждая, что оказался в Венгрии заранее и открыто.

