В ЕС взялись за дешевые посылки из Китая: беспошлинный порог до 150 евро отменят

В ЕС предварительно договорились изменить политику в отношении дешевых посылок с торговых онлайн-платформ и взимать пошлины даже с самых дешевых пакетов, тогда как сейчас "порогом" является стоимость 150 евро.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Министр экономики председательствующей в Совете ЕС Дании Стефани Лосе объявила, что страны достигли предварительной договоренности по устранению порога в 150 евро, после которого сейчас начинаются таможенные сборы с посылок.

"Мы обеспечим, чтобы пошлины платились с первого же евро, чтобы создать равные условия игры для европейских бизнесов и ограничить нашествие дешевых товаров. Мы также договорились о необходимости работать над временным решением как можно быстрее в 2026 году", – сказала она.

О "временном решении" говорится из-за того, что новые правила планируют запустить тогда же, когда заработает общеевропейский хаб таможенных данных, что ожидается в 2028 году.

Переговоры по его запуску между Советом ЕС и Европарламентом еще продолжаются.

По ориентировочным оценкам, с существующим порогом около 65% посылок для покупателей в ЕС с торговых онлайн-платформ заходят с заниженной ценой, чтобы избежать таможенных пошлин. По подсчетам ЕК, 91% всех онлайн-покупок европейских потребителей за 2024 год стоимостью менее 150 евро прибыли из Китая.

В последнее время о нашествии дешевых товаров сомнительного качества с китайских онлайн-платфом заговорили во многих странах Европы. Некоторые платформы уже попадали под расследования и штрафы национальных органов.

Во Франции недавно вспыхнул громкий скандал вокруг платформы Shein – после того, как в каталоге заметили секс-кукол детской внешности. Это, впрочем, не помешало открытию в Париже первого физического магазина Shein.