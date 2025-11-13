Канадці не вірять в укладення торговельної угоди зі США найближчим часом
Четвер, 13 листопада 2025
Громадяни Канади загалом скептично оцінюють перспективи укладення двосторонньої угоди про торгівлю зі Сполученими Штатами в найближчі пів року.
Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування компанії Nanos Research Group для Bloomberg.
Згідно з опитуванням, близько 67% канадців вважають малоймовірним досягнення угоди про зниження тарифів США протягом наступного півріччя і тільки 28% вважають це ймовірним.
Решта 3% не визначились із відповіддю.
Респонденти в Канаді також песимістично оцінюють майбутнє нинішньої торговельної угоди між Канадою, США та Мексикою. 30% вважають, що вона буде повністю скасована, близько 60% – що вона буде поновлена зі змінами.
Трамп оголосив про додаткові 10% тарифи на Канаду у відповідь на телевізійну рекламу провінції Онтаріо, яка транслюється в США. У рекламі показані уривки з виступів колишнього президента США Рональда Рейгана, який критикує тарифи.
Прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд заявив, що після вихідних він припинить трансляцію реклами, але американського президента це не заспокоїло.
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні, коментуючи обіцянку Трампа ще більше підвищити мита на канадські товари, заявив, що його уряд готовий у будь-який момент відновити торговельні переговори зі США.