Канадці не вірять в укладення торговельної угоди зі США найближчим часом

Громадяни Канади загалом скептично оцінюють перспективи укладення двосторонньої угоди про торгівлю зі Сполученими Штатами в найближчі пів року.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування компанії Nanos Research Group для Bloomberg.

Згідно з опитуванням, близько 67% канадців вважають малоймовірним досягнення угоди про зниження тарифів США протягом наступного півріччя і тільки 28% вважають це ймовірним.

Решта 3% не визначились із відповіддю.

Респонденти в Канаді також песимістично оцінюють майбутнє нинішньої торговельної угоди між Канадою, США та Мексикою. 30% вважають, що вона буде повністю скасована, близько 60% – що вона буде поновлена зі змінами.

Трамп оголосив про додаткові 10% тарифи на Канаду у відповідь на телевізійну рекламу провінції Онтаріо, яка транслюється в США. У рекламі показані уривки з виступів колишнього президента США Рональда Рейгана, який критикує тарифи.

Прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд заявив, що після вихідних він припинить трансляцію реклами, але американського президента це не заспокоїло.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні, коментуючи обіцянку Трампа ще більше підвищити мита на канадські товари, заявив, що його уряд готовий у будь-який момент відновити торговельні переговори зі США.