Канадцы не верят в заключение торгового соглашения с США в ближайшее время

Граждане Канады в целом скептически оценивают перспективы заключения двустороннего соглашения о торговле с Соединенными Штатами в ближайшие полгода.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос компании Nanos Research Group для Bloomberg.

Согласно опросу, около 67% канадцев считают маловероятным достижение соглашения о снижении тарифов США в течение следующего полугодия и только 28% считают это вероятным.

Остальные 3% не определились с ответом.

Респонденты в Канаде также пессимистично оценивают будущее нынешнего торгового соглашения между Канадой, США и Мексикой. 30% считают, что оно будет полностью отменено, около 60% – что оно будет возобновлено с изменениями.

Трамп объявил о дополнительных 10% тарифах на Канаду в ответ на телевизионную рекламу провинции Онтарио, которая транслируется в США. В рекламе показаны отрывки из выступлений бывшего президента США Рональда Рейгана, который критикует тарифы.

Премьер-министр Онтарио Даг Форд заявил, что после выходных он прекратит трансляцию рекламы, но американского президента это не успокоило.

Премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя обещание Трампа еще больше повысить пошлины на канадские товары, заявил, что его правительство готово в любой момент возобновить торговые переговоры с США.