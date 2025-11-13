В Хорватии разбился турецкий пожарный самолет, пилот погиб

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмакли сообщил, что на территории Хорватии обнаружили обломки пожарного самолета, который пропал ранее в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Генеральное управление лесного хозяйства Турции накануне отправило два самолета AT802 для планового технического обслуживания в Хорватию.

Из-за погодных условий самолеты не долетели до Загреба и были вынуждены вернуться в аэропорт Риеки. С одним из них в четверг была потеряна связь.

По словам Юмакли, разбитый самолет нашли вблизи хорватского города Сень.

"Я молюсь о милосердии Аллаха для нашего пилота, который погиб в этой трагической аварии, и выражаю свои соболезнования и терпение его семье и близким", – добавил он.

Напомним, самолет C-130 потерпел крушение вечером 11 ноября по пути из Азербайджана в Турцию. Снятые свидетелями видео показывают, что он развалился на части еще в воздухе.

В Минобороны Турции сообщили, что на борту было 20 членов экипажа и пассажиров-военных, все они погибли.