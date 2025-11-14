На севере Нидерландов произошло сильнейшее за годы землетрясение

Утром 14 ноября в регионе Гронинген на севере Нидерландов произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла.

Об этом сообщил нидерландский метеорологический институт KNMI, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, землетрясение магнитудой 3,4 балла стало самым сильным за последние годы в Гронингене, где десятилетия добычи газа привели к десяткам небольших подземных толчков ежегодно.

На данный момент о пострадавших не сообщается.

Два года назад добыча на одном из крупнейших в Европе месторождений природного газа была окончательно прекращена, чтобы ограничить сейсмическую активность, которая на протяжении многих лет наносила ущерб тысячам зданий.

Нидерландское горнодобывающее ведомство SodM сообщило в тот же день, что завершение добычи, как ожидается, ограничит риск сильных землетрясений в будущем, но, вероятно, понадобится несколько десятилетий, чтобы сейсмическая активность полностью утихла.

Поздно вечером 27 октября сильное землетрясение потрясло западную часть Турции, в результате чего обрушились по меньшей мере три здания, которые были повреждены в результате предыдущего землетрясения.

В среду, 12 ноября, землетрясение магнитудой 5,2 балла потрясло часть Кипра.