У Німеччині – масштабний рейд за підозрою в торгівлі людьми

Сотні співробітників німецької поліції взяли участь у масштабному рейді за підозрою в торгівлі людьми в декількох місцях у землі Баден-Вюртемберг, а також у Берліні.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

У Баден-Вюртемберзі та Берліні з вечора 13 листопада триває масштабний рейд проти підозрюваних у торгівлі людьми та ухиленні від сплати податків.

За даними федеральної поліції Оффенбурга, в операції брали участь від 600 до 700 співробітників митниці, федеральної поліції та податкової служби.

Рейд був зосереджений на Баден-Вюртемберзі і торкнувся, зокрема, міст Баден-Баден, Беблінген, Леррах, округів Оренау, Цоллернальб та Енц. Обшуки також проводилися в Берліні.

Операція була розпочата за рішенням прокуратури Баден-Бадена. Підозрювані звинувачуються в контрабанді людей з третіх країн та ухиленні від сплати податків і заробітної плати, пов'язаному з діяльністю злочинних угруповань.

Станом на ранок 14 листопада операція вже завершена.

Напередодні у 12 німецьких землях правоохоронці проводили масштабну операцію проти поширення ісламістської пропаганди в інтернеті.

Того ж дня Федеральна прокуратура Німеччини повідомила про арешт ще одного чоловіка, якого підозрюють у членстві в терористичному угрупованні ХАМАС.