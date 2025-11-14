В Германии – масштабный рейд по подозрению в торговле людьми

Сотни сотрудников немецкой полиции приняли участие в масштабном рейде по подозрению в торговле людьми в нескольких местах в земле Баден-Вюртемберг, а также в Берлине.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

В Баден-Вюртемберге и Берлине с вечера 13 ноября продолжается масштабный рейд против подозреваемых в торговле людьми и уклонении от уплаты налогов.

По данным федеральной полиции Оффенбурга, в операции участвовали от 600 до 700 сотрудников таможни, федеральной полиции и налоговой службы.

Рейд был сосредоточен на Баден-Вюртемберге и коснулся, в частности, городов Баден-Баден, Беблинген, Леррах, округов Оренау, Цоллернальб и Энц. Обыски также проводились в Берлине.

Операция была начата по решению прокуратуры Баден-Бадена. Подозреваемые обвиняются в контрабанде людей из третьих стран и уклонении от уплаты налогов и заработной платы, связанном с деятельностью преступных группировок.

По состоянию на утро 14 ноября операция уже завершена.

Накануне в 12 немецких землях правоохранители проводили масштабную операцию против распространения исламистской пропаганды в интернете.

В тот же день Федеральная прокуратура Германии сообщила об аресте еще одного мужчины, которого подозревают в членстве в террористической группировке ХАМАС.