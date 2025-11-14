Зеленський обговорив із президентом Фінляндії масований удар Росії

Президент Володимир Зеленський обговорив зі своїм фінським візаві Александром Стуббом масовану російську атаку на регіони України.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

У ніч проти п’ятниці, 14 листопада, Росія масовано атакувала українські регіони. Масштабних пошкоджень зокрема зазнала українська столиця.

"Знову жахлива атака Росії проти України, наших людей, звичайних житлових будинків. Алекс висловив співчуття всьому українському народові й засудив цей підлий удар росіян. Подякував йому за ці слова підтримки", – зазначив Зеленський.

Президенти обговорили подальшу підтримку України в усіх можливих напрямах і спільні кроки для тиску на Росію.

"Тільки тиском – санкціями та силою – росіян можна змусити закінчити цю війну, яка нікому, крім них, ніколи не була потрібна. Будемо робити все можливе для цього", – додав він.

Зазначимо, внаслідок російського удару від уламків "Іскандера" було пошкоджене посольство Азербайджану.

Наприкінці вересня російський ракетний снаряд пошкодив посольство Польщі в Україні. Тоді ж зазнало пошкоджень представництво Європейського Союзу в Україні.