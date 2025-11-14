Зеленский обсудил с президентом Финляндии массированный удар России

Президент Владимир Зеленский обсудил со своим финским визави Александром Стуббом массированную российскую атаку на регионы Украины.

Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

В ночь на пятницу, 14 ноября, Россия массированно атаковала украинские регионы. Масштабные повреждения, в частности, понесла украинская столица.

"Снова ужасная атака России против Украины, наших людей, обычных жилых домов. Алекс выразил соболезнования всему украинскому народу и осудил этот подлый удар россиян. Поблагодарил его за эти слова поддержки", – отметил Зеленский.

Президенты обсудили дальнейшую поддержку Украины во всех возможных направлениях и совместные шаги для давления на Россию.

"Только давлением – санкциями и силой – россиян можно заставить закончить эту войну, которая никому, кроме них, никогда не была нужна. Будем делать все возможное для этого", – добавил он.

Отметим, в результате российского удара от обломков "Искандера" было повреждено посольство Азербайджана.

В конце сентября российский ракетный снаряд повредил посольство Польши в Украине. Тогда же было повреждено представительство Европейского Союза в Украине.