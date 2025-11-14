Опрос: война в Украине остается самым большим вызовом для граждан ЕС

Граждане ЕС чаще всего называют войну в Украине, когда говорят о вызовах, которые стоят перед Евросоюзом.

Об этом свидетельствует свежий опрос Евробарометра, передает "Европейская правда".

Война в Украине остается главным вызовом, с которым сейчас сталкивается ЕС, на что указали 47% европейцев.

На вопрос о глобальных вызовах для будущего ЕС, конфликты в мире является наиболее упоминаемой проблемой (41%), за которой следуют нелегальная миграция (35%), изменение климата и экологические проблемы (31%). На четвертом месте по количеству упоминаний – новый риск того, что ЕС потеряет свой голос и влияние в мире (30%).

Подавляющее большинство европейцев считают, что государства-члены могут достичь лучших результатов в торговых переговорах и экономических партнерствах, работая вместе на уровне ЕС, а не действуя самостоятельно (79%), и что ЕС должен диверсифицировать свои торговые отношения со странами по всему миру, чтобы укрепить свою экономическую независимость и поддержать бизнес ЕС (83%).

Такое же значительное большинство поддерживает действия ЕС, направленные на укрепление экономики внутри страны. 81% респондентов согласны с тем, что ЕС должен принять меры, чтобы помочь промышленности ЕС стать более конкурентоспособной и декарбонизированной, а 82% согласны с тем, что ЕС должен принять меры для поддержания справедливости между социальными группами и поколениями.

Что касается общих политических приоритетов, 34% европейцев называют безопасность и оборону среди сфер, которыми ЕС должен заниматься в первую очередь, за ними следуют 32% – нелегальная миграция и 27% – война в Украине.

Как сообщалось, все больше украинцев считают, что Европа и США устали от войны и давят на Украину для уступок России.

В июле КМИС фиксировал, что подавляющее большинство граждан Украины считали Европу надежным союзником, по США отношение менялось в зависимости от заявлений президента Дональда Трампа.