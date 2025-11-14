На Заході майже половина виборців невдоволені тим, як працює демократія

Виборці в усьому західному світі стурбовані загрозами демократії, побоюючись, що екстремістські партії, фейкові новини і корупція підірвуть вибори.

Про це свідчать результати масштабного опитування, проведеного компанією Ipsos серед майже 10 000 виборців у дев'яти країнах – семи в Європейському Союзі, а також у Британії та США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Опитування показало, що близько половини виборців незадоволені тим, як працює демократія.

За винятком Швеції, де люди вважають, що демократична політика працює добре, переважна більшість занепокоєна ризиками для своїх систем самоврядування протягом наступних п'яти років.

"Існує широке занепокоєння щодо того, як працює демократія, і люди відчувають себе непредставленими, зокрема, своїми національними урядами", – розповів Гідеон Скіннер, старший директор з питань політики у Великобританії в Ipsos.

"Особливе занепокоєння викликає вплив фейкових новин, дезінформації, відсутність підзвітності політиків та екстремізм. У більшості країн існує прагнення до радикальних змін", – сказав він.

Опитування з'явилося на тлі зростаючої стурбованості тим, що демократія на Заході перебуває під загрозою. Згідно з нещодавнім звітом G20, майнова нерівність у світі сприяє підтримці екстремістських партій, підриває дебати і готує ґрунт для авторитаризму.

Для нового опитування компанія Ipsos опитала понад 9800 виборців у Британії, Франції, США, Іспанії, Італії, Швеції, Хорватії, Нідерландах та Польщі в період з 12 по 29 вересня. За словами Скіннера, в середньому 45% респондентів у всіх дев'яти досліджуваних країнах були незадоволені тим, як працює демократія.

Виборці, які відносять себе як до крайніх лівих, так і до крайніх правих найбільш схильні стверджувати, що демократія зазнає невдачі.

У Франції та Нідерландах рівень задоволеності впав за останній рік у відповідь на політичні потрясіння. Французький уряд неодноразово розвалювався на тлі триваючої кризи навколо національного бюджету, а голландська коаліція розпалася на початку цього року, що призвело до виборів, які відбулися в жовтні.

У жодній з дев'яти досліджуваних країн більшість виборців не вважає, що їхній національний уряд добре представляє їхні погляди. Виборці в Хорватії та Великій Британії були найменш схильні погоджуватися з тим, що їхні уряди представляють їхні інтереси ефективно – лише 23% в обох випадках сказали так.

У кожній з опитаних країн, окрім Польщі, де цього року спостерігалася висока явка на президентських виборах, більше виборців заявили, що за останні п'ять років стан демократії погіршився, ніж покращився. У США 61% виборців вважають, що стан демократії погіршився з 2020 року.

Виборці у Франції (86%) та Іспанії (80%) були найбільше стурбовані тим, що наступні п'ять років означатимуть для їхніх демократичних систем. Респонденти визначили найбільші ризики для демократії як дезінформацію, корупцію, відсутність підзвітності політиків та зростання екстремістської політики.

Загалом, більшість опитаних все ще рішуче підтримують демократичні ідеали, хоча в Хорватії більше ніж половина (51%) заявили, що збереження демократії варто лише тоді, коли вона забезпечує високу якість життя.

Як повідомлялося, громадяни ЄС найчастіше називають війну в Україні, коли говорять про виклики, які стоять перед Євросоюзом.

Інше опитування показало, що дедалі більше українців вважають, що Європа та США втомилися від війни й тиснуть на Україну для поступок Росії.