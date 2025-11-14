На Западе почти половина избирателей недовольны тем, как работает демократия

Избиратели во всем западном мире обеспокоены угрозами демократии, опасаясь, что экстремистские партии, фейковые новости и коррупция подорвут выборы.

Об этом свидетельствуют результаты масштабного опроса, проведенного компанией Ipsos среди почти 10 000 избирателей в девяти странах – семи в Европейском Союзе, а также в Великобритании и США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Опрос показал, что около половины избирателей недовольны тем, как работает демократия.

За исключением Швеции, где люди считают, что демократическая политика работает хорошо, подавляющее большинство обеспокоено рисками для своих систем самоуправления в течение следующих пяти лет.

"Существует широкое беспокойство относительно того, как работает демократия, и люди чувствуют себя непредставленными, в частности, своими национальными правительствами", – рассказал Гидеон Скиннер, старший директор по вопросам политики в Великобритании в Ipsos.

"Особое беспокойство вызывает влияние фейковых новостей, дезинформации, отсутствие подотчетности политиков и экстремизм. В большинстве стран существует стремление к радикальным изменениям", – сказал он.

Опрос появился на фоне растущей обеспокоенности тем, что демократия на Западе находится под угрозой. Согласно недавнему отчету G20, имущественное неравенство в мире способствует поддержке экстремистских партий, подрывает дебаты и готовит почву для авторитаризма.

Для нового опроса компания Ipsos опросила более 9800 избирателей в Британии, Франции, США, Испании, Италии, Швеции, Хорватии, Нидерландах и Польше в период с 12 по 29 сентября. По словам Скиннера, в среднем 45% респондентов во всех девяти исследуемых странах были недовольны тем, как работает демократия.

Избиратели, которые относят себя как к крайне левым, так и к крайне правым наиболее склонны утверждать, что демократия терпит неудачу.

Во Франции и Нидерландах уровень удовлетворенности упал за последний год в ответ на политические потрясения. Французское правительство неоднократно разваливалось на фоне продолжающегося кризиса вокруг национального бюджета, а голландская коалиция распалась в начале этого года, что привело к выборам, которые состоялись в октябре.

Ни в одной из девяти исследуемых стран большинство избирателей не считает, что их национальное правительство хорошо представляет их взгляды. Избиратели в Хорватии и Великобритании были наименее склонны соглашаться с тем, что их правительства представляют их интересы эффективно – только 23% в обоих случаях сказали так.

В каждой из опрошенных стран, кроме Польши, где в этом году наблюдалась высокая явка на президентских выборах, больше избирателей заявили, что за последние пять лет состояние демократии ухудшилось, чем улучшилось. В США 61% избирателей считают, что состояние демократии ухудшилось с 2020 года.

Избиратели во Франции (86%) и Испании (80%) были больше всего обеспокоены тем, что следующие пять лет будут означать для их демократических систем. Респонденты определили наибольшие риски для демократии как дезинформацию, коррупцию, отсутствие подотчетности политиков и рост экстремистской политики.

В общем, большинство опрошенных все еще решительно поддерживают демократические идеалы, хотя в Хорватии более половины (51%) заявили, что сохранение демократии стоит только тогда, когда она обеспечивает высокое качество жизни.

Как сообщалось, граждане ЕС чаще всего называют войну в Украине, когда говорят о вызовах, которые стоят перед Евросоюзом.

Другой опрос показал, что все больше украинцев считают, что Европа и США устали от войны и давят на Украину для уступок России.