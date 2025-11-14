ЗМІ: Ізраїль відмовив у візиті прем'єру Норвегії

Прем'єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре було відмовлено у візиті до Ізраїлю з політичних причин.

Про це виданню Dagens Næringsliv повідомили джерела з ізраїльської сторони і в норвезькому урядовому апараті, передає "Європейська правда".

Відмова надійшла у жовтні, коли планувався візит.

"На запит до офісу прем'єр-міністра Нетаньягу надійшла відповідь, що зараз немає часу для організації такого візиту. Це було обґрунтуванням", – розповіли в норвезькому уряді.

В уряді вважають, що візит було відхилено через участь Норвегії в Міжнародному кримінальному суді, визнання Палестини і через те, що Нафтовий фонд відкликав інвестиції в ізраїльські компанії.

У вересні про визнання державності Палестини заявили Велика Британія, Канада та Австралія. Португалія і ще майже десять держав мали зробити це після них.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю гостро розкритикувало оголошення Великої Британії та кількох інших країн про визнання Держави Палестина.