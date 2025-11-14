СМИ: Израиль отказал в визите премьеру Норвегии

Премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере было отказано в визите в Израиль по политическим причинам.

Об этом изданию Dagens Næringsliv сообщили источники с израильской стороны и в норвежском правительственном аппарате, передает "Европейская правда".

Отказ поступил в октябре, когда планировался визит.

"На запрос в офис премьер-министра Нетаньяху поступил ответ, что сейчас нет времени для организации такого визита. Это было обоснованием", – рассказали в норвежском правительстве.

В правительстве считают, что визит был отклонен из-за участия Норвегии в Международном уголовном суде, признания Палестины и из-за того, что Нефтяной фонд отозвал инвестиции в израильские компании.

В сентябре о признании государственности Палестины заявили Великобритания, Канада и Австралия. Португалия и еще почти десять государств должны были сделать это после них.

Министерство иностранных дел Израиля остро раскритиковало объявление Великобритании и нескольких других стран о признании Государства Палестина.