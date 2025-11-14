Сикорский: если Украина будет терпеть коррупцию, то в ЕС она не войдет

Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что без борьбы с коррупцией Украина не сможет вступить в ЕС.

Об этом он сказал в эфире Polsat News, передает "Европейская правда".

Радослава Сикорского спросили, должен ли коррупционный скандал в Украине повлиять на поддержку Украины со стороны Польши.

"Сегодня у меня в гостях был вице-премьер-министр Украины Тарас Качка, и он услышал это сообщение именно от меня, кстати, уже в который раз, что самый легкий способ потерять поддержку Запада – это терпеть коррупцию в Украине", – сказал министр иностранных дел.

Как отметил глава польской дипломатии, в Украине по этому делу произошли отставки и задержания, что, по его оценке, является "скорее примером адекватной реакции государственной власти", при этом отметив: "хотя мы знаем, что были попытки лишить антикоррупционную службу ее полномочий".

"То, как украинская власть отреагирует на это, будет иметь решающее значение...Если Украина будет терпеть коррупцию, она не войдет в Европейский Союз. ЕС требует честности, применения процедур", – отметил министр.

Глава польской дипломатии также подчеркнул заинтересованность Польши в поддержке Украины.

"Для нас Украина является функциональным буфером, защитой от российской агрессии. Украина храбро борется. Не в Медыке, а в нескольких сотнях километров от наших границ есть километровые кладбища храбрых украинцев, которые погибли в войне, отбросившей путинскую армию от наших границ. Давайте помнить об этом, давайте помнить об этой солидарности с Украиной", – подчеркнул он.

"Конечно, украинцы должны соблюдать наши законы, конечно, мы ожидаем, что большинство из них вернется в свою страну после войны, но сегодня давайте проявим мудрость и солидарность", – призвал Радослав Сикорский.

Напомним, в Еврокомиссии считают, что раскрытие коррупционной схемы является свидетельством эффективности антикоррупционных органов Украины.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что коррупция распространена по всей Европе, но главное – это как на нее реагируют, и выразила уверенность в правильности антикоррупционного курса Украины при поддержке ЕС.

А посол ЕС в Украине Катарина Матернова видит историю с коррупционным скандалом в "Энергоатоме" как сигнал о том, что украинские антикоррупционные органы действительно работают, но отметила, что важно, что будет происходить дальше.