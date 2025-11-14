Германия выделяет еще 150 млн евро на закупку американского оружия для Украины

Немецкий министр обороны Борис Писториус в пятницу сообщил, что Германия внесет дополнительный вклад в инициативу PURL, с помощью которой закупается американское оружие для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

После встречи с министрами обороны Франции, Великобритании, Италии и Польши и главным дипломатом ЕС Каей Каллас Писториус сказал, что Германия намерена выделить не менее 150 млн евро на инициативу PURL.

Глава Минобороны Германии также сказал, что хозяин Кремля Владимир Путин явно и четко стремится сделать зиму для Украины как можно более невыносимой и сломить волю к сопротивлению украинцев.

Напомним, в рамках программы PURL, инициированной президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в июле 2025 года, союзники НАТО покупают американское оружие для Украины.

Германия уже некоторое время назад пообещала выделить 500 млн долларов (430 млн евро) на эту инициативу.

В четверг страны Северной Европы и Балтии, входящие в НАТО, согласились профинансировать пакет в размере 500 млн долларов.