В Естонії планують нове підвищення пенсійного віку з 2028 року

В уряді Естонії підготували законопроєкт щодо наступного підвищення пенсійного віку у 2028 році – до 65 років і трьох місяців.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Міністерство з соціальних питань Естонії вносить на затвердження законопроєкт, згідно з яким у 2028 році пенсійний вік підвищиться до 65 років і трьох місяців.

Зараз він становить 64 роки і дев’ять місяців, а у 2027 році зросте до 65 років і одного місяця.

Також надалі у цьому питанні будуть враховувати не рік народження, а вік людини у даному календарному році.

У Мінсоцполітики зазначили, що з огляду на тенденцію старіння населення також приділяється особлива увага збереженню людей віком після 55 років на ринку праці.

Вік виходу на пенсію в Естонії зараз суттєво нижчий, ніж у багатьох країнах Західної Європи – так, у Бельгії, Німеччині, Нідерландах це 67 років, у Данії заплановане поступове його підвищення до 70 років.

В Естонії задля збереження стабільності солідарної пенсійної системи пенсійний вік з 1994 року переглядали й підвищували чотири рази. Останній раз вирішили, що пенсійний вік з 2027 року буде змінюватися відповідно до прогнозованої тривалості життя.

Станом на 1 січня 2025 року в Естонії було 327 000 пенсіонерів. За прогнозами, до 2060 року їхня кількість зросте до 340 тисяч.

Нагадаємо, уряду Франції довелося призупинити вже затверджену пенсійну реформу для пом’якшення політичної кризи.