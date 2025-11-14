В Эстонии планируют новое повышение пенсионного возраста с 2028 года

В правительстве Эстонии подготовили законопроект о следующем повышении пенсионного возраста в 2028 году – до 65 лет и трех месяцев.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Министерство по социальным вопросам Эстонии вносит на утверждение законопроект, согласно которому в 2028 году пенсионный возраст повысится до 65 лет и трех месяцев.

Сейчас он составляет 64 года и девять месяцев, а в 2027 году возрастет до 65 лет и одного месяца.

Также в дальнейшем в этом вопросе будут учитывать не год рождения, а возраст человека в данном календарном году.

В Минсоцполитики отметили, что учитывая тенденцию старения населения также уделяется особое внимание сохранению людей в возрасте после 55 лет на рынке труда.

Возраст выхода на пенсию в Эстонии сейчас существенно ниже, чем во многих странах Западной Европы – так, в Бельгии, Германии, Нидерландах это 67 лет, в Дании запланировано постепенное его повышение до 70 лет.

В Эстонии для сохранения стабильности солидарной пенсионной системы пенсионный возраст с 1994 года пересматривали и повышали четыре раза. Последний раз решили, что пенсионный возраст с 2027 года будет меняться в соответствии с прогнозируемой продолжительностью жизни.

По состоянию на 1 января 2025 года в Эстонии было 327 000 пенсионеров. По прогнозам, к 2060 году их количество возрастет до 340 тысяч.

Напомним, правительству Франции пришлось приостановить уже утвержденную пенсионную реформу для смягчения политического кризиса.