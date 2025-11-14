СМИ: в Приднестровье снова назревает газовый кризис

В непризнанном Приднестровье из-за сокращенных поставок газа приостанавливают работу крупных предприятий, а ключевую электростанцию перевели с газа на уголь.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает независимый информационный ресурс о Приднестровье МОСТ, пишет "Европейская правда".

13 ноября в местных информационных ресурсах появилась информация о приостановлении работы крупных энергоемких предприятий, как Тиротекс, Молдавизолит и ММЗ, а также об очередях на газовых заправочных станциях.

14 ноября "несколько информированных источников" из Приднестровья и с правобережья Молдовы сообщили изданию, что Молдавская ГРЭС перешла на уголь, потому что в регион поступают ограниченные объемы газа.

Де-факто власти региона ничего официально не комментируют.

По данным МОСТа, дефицит связан с задержкой очередного платежа за газ, который получает Приднестровье и за который платит Россия.

Еще месяц назад в Кишиневе говорили, что видят риск обострения дефицита газа в Приднестровье. В октябре в регионе уже вводили временный режим экономии газа – вероятно, из-за очередной замены компании, через которую Россия обеспечивает регион газом.

Напомним, с конца зимы 2025 года – после того, как регион месяц выживал без газа – поставки российского газа в Приднестровье обеспечиваются по запутанной непрозрачной схеме, которую условно называют "венгерской"; посредником выступала компания, зарегистрированная в ОАЭ.

В Тирасполе утверждают, что газ оплачивается за счет кредита от РФ.

В разгар газового кризиса ЕС предложил Приднестровью помощь под определенные условия, но в Тирасполе ее отклонили в пользу договоренности с Россией. Заметим, ее реализация была бы невозможной без согласия официального Кишинева, и это дало Молдове дополнительный рычаг влияния на де-факто власть Приднестровья.

