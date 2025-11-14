Еврокомиссар по обороне: "репарационный заем" Украине будет сильным аргументом для РФ

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс считает, что согласование ЕС так называемого "репарационного займа" для Украины с использованием российских активов может подтолкнуть Кремль к прекращению войны, поскольку там увидят, что Украина обеспечена поддержкой на длительное время.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в обращении к участникам конференции по европейскому будущему Украины, текст которого опубликовала пресс-служба Еврокомиссии.

"Единственный способ убедить Путина прекратить войну – это показать ему, что он ничего не достигнет. А для этого мы должны радикально увеличить военную поддержку Украины. Репарационный заем, основанный на 140 миллиардах замороженных российских активов, может быть весомым шагом в сторону мира", – отметил Кубилюс.

По его мнению, то же касается займов в рамках механизма SAFE, которые страны-члены могут использовать для производства оружия для Украины, в сотрудничестве с Украиной или в Украине.

Как известно, план ЕС с "репарационным займом" Украине с использованием российских активов затормозил из-за предостережения Бельгии, на территории которой хранится основная часть росактивов в ЕС и которая опасается юридических последствий такого решения.

В ЕС уверяют, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.

Также в Еврокомиссии заявили, что Великобритания и Канада могут предоставить собственные "репарационные займы" Украине.

