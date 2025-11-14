Нідерланди поки не відновлюватимуть поставки деталей F-35 до Ізраїлю

Нідерландський уряд вирішив не відновлювати експорт запчастин до винищувачів F-35 до Ізраїлю, поки триватиме перегляд цієї політики.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

Поставки комплектуючих для F-35 до Ізраїлю з Нідерландів були призупинені з лютого 2024 року після юридичної перемоги кількох правозахисних організацій. Вони стверджували, що експортовані ці деталі можуть бути використані з порушенням міжнародного гуманітарного права.

На початку жовтня Верховний суд Нідерландів постановив, що країна повинна переглянути експорт і транзит комплектуючих для винищувачів до Ізраїлю.

Хоча вже після цього рішення в секторі Газі розпочалось перемирʼя, уряд Нідерландів вважає, що ще зарано виносити нову оцінку щодо експорту деталей F-35 до Ізраїлю.

Рішення буде ухвалене протягом шести місяців, при цьому уряд Нідерландів повинен визначити, чи використовуються ці компоненти з порушенням міжнародного гуманітарного права.

На початку листопада нідерландський суд відхилив окремий позов пропалестинських активістів, які намагалися змусити уряд припинити торгівлю та експорт зброї до Ізраїлю через війну в Газі.