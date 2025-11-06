Суд у Нідерландах відхилив позов про заборону постачання зброї до Ізраїлю

У Нідерландах у четвер, 6 листопада, суд відхилив позов пропалестинських активістів, які намагалися змусити уряд припинити торгівлю та експорт зброї до Ізраїлю через війну в Газі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Група з 10 неурядових організацій звинуватила голландську державу в тому, що вона робить занадто мало для запобігання тому, що вони назвали "геноцидом" в Газі, проводячи "явно незаконну" зовнішню політику щодо Ізраїлю.

Вони закликали суддів запровадити повну заборону на експорт зброї до Ізраїлю, заборону на експорт військових собак та заборону на торгівлю на окупованих територіях.

Апеляційний суд в Гаазі відхилив усі підстави для апеляції, подані організаціями, і зобов'язав їх сплатити судові витрати.

"Хоча цілком ймовірно, що існує ризик геноциду і серйозних порушень прав людини, в принципі, суд не має права приписувати державі, які заходи необхідно вжити для запобігання цього", – йдеться в заяві суду.

Суд також зазначив, що уряд вже вжив низку заходів. Наприклад, влада не видає ліцензії на експорт військових товарів, якщо існує ризик, що вони будуть використані в Газі, повідомив суд.

Під час слухань адвокати уряду заперечували, що зовнішня політика Нідерландів щодо Ізраїлю є незаконною, і наголошували, що влада завжди розглядає кожну справу окремо, перш ніж надавати ліцензії на експорт.

Апеляційний суд в Гаазі спочатку планував винести вердикт 8 жовтня, але судді вирішили відкласти його до винесення Верховним судом рішення у схожій справі.

Нагадаємо, на початку жовтня Верховний суд Нідерландів зобов'язав уряд країни переглянути рішення про призупинення ліцензії на експорт деталей для винищувачів F-35 до Ізраїлю.

У лютому 2024 року апеляційний суд Гааги заборонив передачу деталей F-35 до Ізраїлю, посилаючись на побоювання, що вони можуть бути використані для порушення міжнародного права. Це рішення змусило уряд призупинити експорт.

Але своїм рішенням від 3 жовтня Верховний суд Нідерландів ухвалив, що суд в Гаазі перевищив свої повноваження, і уряд має переглянути призупинення ліцензії на експорт.