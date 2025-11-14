Нидерланды пока не возобновят поставки деталей F-35 в Израиль

Нидерландское правительство решило не возобновлять экспорт запчастей для истребителей F-35 в Израиль, пока будет продолжаться пересмотр этой политики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

Поставки комплектующих для F-35 в Израиль из Нидерландов были приостановлены с февраля 2024 года после юридической победы нескольких правозащитных организаций. Они утверждали, что экспортируемые эти детали могут быть использованы с нарушением международного гуманитарного права.

В начале октября Верховный суд Нидерландов постановил, что страна должна пересмотреть экспорт и транзит комплектующих для истребителей в Израиль.

Хотя уже после этого решения в секторе Газа началось перемирие, правительство Нидерландов считает, что еще рано выносить новую оценку по экспорту деталей F-35 в Израиль.

Решение будет принято в течение шести месяцев, при этом правительство Нидерландов должно определить, используются ли эти компоненты с нарушением международного гуманитарного права.

В начале ноября нидерландский суд отклонил отдельный иск пропалестинских активистов, которые пытались заставить правительство прекратить торговлю и экспорт оружия в Израиль из-за войны в Газе.