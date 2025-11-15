У Литві затримали підозрюваних у контрабанді за допомогою метеокуль

Співробітники литовської Служби охорони державного кордону затримали осіб, підозрюваних у причетності до контрабанди товарів, що доставляються з Білорусі на повітряних кулях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Як зазначено, у будинках трьох осіб були проведені обшуки, вони затримані і взяті під варту.

У п'ятницю прокурор клопотав перед судом про обрання щодо цих осіб найсуворішого запобіжного заходу – затримання строком на 1 місяць.

Ці затримання є продовженням операції Служби охорони державного кордону, проведеної на початку листопада. Тоді у Варенському районі прикордонники затримали автомобілі "Audi A6" і "Škoda Octavia", які перевозили білоруські сигарети. Було затримано п'ятьох осіб. Передбачається, що всі вони діяли у складі організованої групи.

За фактом незаконної реалізації акцизних товарів і контрабанди ведеться досудове розслідування, яким керує Каунаська окружна прокуратура. Ця злочинна діяльність тягне за собою штраф або позбавлення волі на строк до шести років.

Цього року прикордонники затримали вже 107 осіб, підозрюваних у причетності до контрабанди, що здійснюється з Білорусі повітрям. Минулого року їх було 46.

Нагадаємо, після серії інцидентів з метеокулями, які порушували роботу аеропорту Вільнюса, Литва закрила свій кордон з Білоруссю на місяць практично для всіх. Винятки стосуються лише дипломатів, росіян, які проїжджають транзитом у Калінінградську область, або громадян ЄС, які повертаються до Литви з сусідньої країни.

Крім того, литовський уряд схвалив пропозиції змін до законодавства, що передбачають посилення відповідальності за контрабанду.